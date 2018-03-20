Москва, 20 марта, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Цены на нефть развивают 20 марта локальное ралли, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Баррель североморского сорта Brent поднимается на 1,3% и стоит $66,90. За «бочку» легкой техасской нефти WTI на рынке предлагают $62,90 (+1,2%).

«Для резкого улучшения настроений в черном золоте нет особенных поводов, рынок может тестировать технические уровни в ожидании вечерней публикации API по запасам нефти и нефтепродуктов», — считает Бодрова.

Усредненные рыночные ожидания предполагают, что запасы сырья могли расшириться на прошлой неделе на 2−3 млн баррелей.

По ее мнению, внимание участников торгов будет сосредоточено на параметрах запасов бензина и дистиллятов в том числе.

«Сейчас доллар США начал дорожать в парах с основными торгуемыми валютами, и этот фактор может сдержать дополнительное укрепление нефтяных цен.

20 марта ближе к вечеру стоит внимательно следить за колебаниями американской валюты», — полагает эксперт.

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