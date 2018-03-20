Москва, 20 марта, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Российский рубль 20 марта слегка укрепляется в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова. В результате доллар США стоит 57,74 руб. (-0,16%). Евро оценивается в 71,00 руб. (-0,4%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«С одной стороны, здесь есть составляющая технического отскока — «россиянин» с незначительными паузами слабел, начиная с 12 марта, и теперь рынок корректирует позиции.

С другой, сегодня ощутимо дорожает нефть, и следом за сырьевой составляющей рубль тянется вверх», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, продавцы в рубле взяли паузу, но и расти валюта все-таки пока не начала. Эффект политических выборов в России был отражен в котировках валют еще раньше, финальный подсчет голосов избирателей на поведении рубля не сказался никак.

А вот смешанный внешний фон, который остается актуальным из-за конфронтации Москвы и Лондона, препятствует восстановлению позиций российской валюты.

«Новые шаги Великобритании могут случиться в любой момент, и пока на площадке этого опасаются, рубль останется в относительно слабой позиции.

Доллар США закроет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 57,60−58,15 рубля, евро — в границах 71,00−71,65 рубля», — считает эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на среду, 21 марта, составляют 57,70 руб. за американскую валюту и 71,23 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 15 и 63 копейки соответственно.

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