Чебоксары, 20 марта, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В Чувашии численность населения сокращается. За 17 лет в республике убыль превысила 100 тыс. человек, или 7,7%. В настоящее время в регионе проживают более 1,231 млн рублей, за последний год численность уменьшилась на 4,7 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM В Чувашии женщины живут дольше мужчин

Согласно представленным данным, на начало 2018 года численность населения в Чувашии составляла 1231,1 тыс. человек, что на 4,7 тыс. человек меньше, чем было годом ранее — снижение составило 0,38%. В том числе доля городского населения составила 62,5%, сельского — 37,5%.

Отметим, что за 2016 год численность населения Чувашии сократилась на 0,05% (или на 700 человек), за 2015 год — на 0,12% (или на 1,5 тыс. человек), за 2014 год — на 0,15% (или на 1,9 тыс. человек), за 2013 год — на 0,27% (или 3,4 тыс. человек).

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

С начала 2000 года, то есть за 17 лет, численность населения в республике сократилась на 7,73%. В абсолютном выражении — на 103,1 тыс. человек. Доля городского населения эти годы росла: в 2000 году она составляла 60,2%, на начало 2018 года достигла 62,5%. Доля сельского населения снизилась с 39,8% до 37,5%.

Чувашстат также опубликовал прогноз продолжительности жизни населения республики. Согласно представленной информации, в 2017 году продолжительность жизни в среднем составила 72,16 года, в том числе среди мужского населения — 66,85, женского — 77,58 года. Ожидается, что по итогам 2018 года средняя продолжительность жизни в Чувашии достигнет 72,77 года, в 2019 году — 73,17, в 2020 году — 73,57, в 2021 году — 73,97. В 2035 году, по прогнозу Росстата, в Чувашии будут в среднем жить 78,97 лет, в том числе мужчины — 74,9 года, женщины — 83,01.