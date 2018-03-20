За 17 лет в Чувашии численность населения сократилась на 103 тыс. человек
Чебоксары, 20 марта, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В Чувашии численность населения сокращается. За 17 лет в республике убыль превысила 100 тыс. человек, или 7,7%. В настоящее время в регионе проживают более 1,231 млн рублей, за последний год численность уменьшилась на 4,7 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Согласно представленным данным, на начало 2018 года численность населения в Чувашии составляла 1231,1 тыс. человек, что на 4,7 тыс. человек меньше, чем было годом ранее — снижение составило 0,38%. В том числе доля городского населения составила 62,5%, сельского — 37,5%.
Отметим, что за 2016 год численность населения Чувашии сократилась на 0,05% (или на 700 человек), за 2015 год — на 0,12% (или на 1,5 тыс. человек), за 2014 год — на 0,15% (или на 1,9 тыс. человек), за 2013 год — на 0,27% (или 3,4 тыс. человек).
С начала 2000 года, то есть за 17 лет, численность населения в республике сократилась на 7,73%. В абсолютном выражении — на 103,1 тыс. человек. Доля городского населения эти годы росла: в 2000 году она составляла 60,2%, на начало 2018 года достигла 62,5%. Доля сельского населения снизилась с 39,8% до 37,5%.
Чувашстат также опубликовал прогноз продолжительности жизни населения республики. Согласно представленной информации, в 2017 году продолжительность жизни в среднем составила 72,16 года, в том числе среди мужского населения — 66,85, женского — 77,58 года. Ожидается, что по итогам 2018 года средняя продолжительность жизни в Чувашии достигнет 72,77 года, в 2019 году — 73,17, в 2020 году — 73,57, в 2021 году — 73,97. В 2035 году, по прогнозу Росстата, в Чувашии будут в среднем жить 78,97 лет, в том числе мужчины — 74,9 года, женщины — 83,01.