Москва, 20 марта, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Призывы Алексея Навального бойкотировать выборы показали нулевую эффективность, считает секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Об этом он 20 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов президента РФ, прошедших 18 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

«Нулевая эффективность — её просто нет, — сказал он, рассуждая о том воздействии, которое оказал на избирателя призыв Навального не ходить на выборы. — Телодвижения Навального в последнее время выглядят комично на фоне настоящих мощных процессов, которые происходят и в России, и в мире, на фоне результатов выборов. Какой уж там бойкот! Если получен такой результат, если более 50 млн избирателей проголосовали (за Владимира Путина — прим. ИА REGNUM ). Раздаются уж совсем глупые соображения: «А где же 86% поддержки Путина?» Но такого не может быть ни в какой демократической стране, чтобы 80% избирателей пришли и проголосовали. Но мы увидели, что уровень поддержки предельно высок. Редко в какой демократической стране можно увидеть такой уровень поддержки. Что касается Навального, то он превращается в анекдот».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центризбирком решил пока не торопиться с официальным подведением итогов выборов, прошедших в РФ 18 марта. Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, это будет сделано лишь после того, как будут рассмотрены все жалобы, связанные с возможными нарушениями.

Отметим также, что, по её словам, за всё время голосования с избирательных участков не был удален ни один наблюдатель. Вместе с тем итоги голосования на выборах президента России были отменены на семи участках, расположенных в Дагестане, Московской, Тюменской и Кемеровской областях. Всего в стране было открыто более 97 тыс. избирательных участков.