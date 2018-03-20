Ярославль, 20 марта, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Спустя неделю после того, как губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поддержал высказывание ярославского блогера о недопустимости массовой парковки на Советской площади, ситуация не изменилась. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парковка у регионального правительства

Напомним, Яна Левина возмутила сложившаяся стихийная парковка на главной площади: приезжающие на различные заседания и совещания ставят свои автомобили в пешеходной зоне. В тот же день губернатор отреагировал на пост блогера по этому поводу и написал в социальной сети, что разделяет многочисленные претензии горожан.

«Большая часть Советской площади — пешеходная зона. Здесь гуляют ярославцы и гости из других регионов, проходят экскурсии. Хаотичной парковке на площади не место», — написал Дмитрий Миронов.

С тех пор прошла неделя. Но, как видно на фото, которые наш корреспондент сделал сегодня, ситуация ничуть не изменилась. Особенно колоритно выглядит автопарк, собравшийся на пешеходной зоне у входа в правительство Ярославской области. Там сегодня проходит итоговое совещание Министерства природных ресурсов РФ. Мероприятие серьезное, по всей видимости, прибыли на него представители и других регионов. Очевидно, что часть машин, стоящих на Советской площади, принадлежит им. Но среди них немало автотранспорта с ярославскими номерами. Получается, что губернатор по-прежнему любуется из своего окна так возмущающей его картиной?

Аналогичная ситуация и перед зданием областной думы — там точно так же паркуются десятки авто.