Всю войну спасала солдат: старейшему медику Хакасии исполнилось 100 лет
Абакан, 20 марта, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В Хакасии фельдшеру санитарной авиации, ветерану труда Ульяне Александровне Соломатовой исполнилось 100 лет. Старейшего медика Хакасии поздравили местные власти, также поздравление прислал президент РФ Владимир Путин.
В 1943 году 23-летняя Ульяна Соломатова окончила абаканскую фельдшерско-акушерскую школу. Работала операционной и перевязочной медсестрой. Получила звание старшего сержанта медслужбы. Всю войну она помогала солдатам выжить.
«Напиши, что я вот умер, или где меня похоронили, может дети подрастут и приедут», — делится воспоминаниями Ульяна Александровна об одном из солдат.
После войны она работала в кожно-венерологическом и трахоматозном диспансере. В 43 года стала фельдшером-диспетчером санитарной авиации. Затем перешла на работу в физиотерапевтическое отделение, где и трудилась до самой пенсии, сообщает 20 марта «Республиканская телевизионная сеть».
Своё столетие Ульяна Александровна отметила 17 марта. Её поздравили дети и внуки, а также местные власти. Поздравление прислал и президент РФ Владимир Путин.
По словам министра здравоохранения Хакасии Владимира Костюша, сейчас в регионе проживают девять участников войны и тружеников тыла, которые в своё время трудились в республиканской больнице.
«Это уникальные люди», — сказал Костюш.
Напомним, по последним данным республиканского министерства социальной защиты, в феврале 2018 года в Хакасии 90-летие отметили 59 именинников, 95-летний рубеж перешагнули семь человек. Среди долгожителей 19 мужчин и 47 женщин. Больше всего юбиляров в Абакане — 19 человек.