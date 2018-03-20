Абакан, 20 марта, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В Хакасии фельдшеру санитарной авиации, ветерану труда Ульяне Александровне Соломатовой исполнилось 100 лет. Старейшего медика Хакасии поздравили местные власти, также поздравление прислал президент РФ Владимир Путин.

Скриншот выпуска РТС. Youtube.com Фельдшер санитарной авиации, ветеран труда Ульяна Александровна Соломатова принимает поздравления

В 1943 году 23-летняя Ульяна Соломатова окончила абаканскую фельдшерско-акушерскую школу. Работала операционной и перевязочной медсестрой. Получила звание старшего сержанта медслужбы. Всю войну она помогала солдатам выжить.

«Напиши, что я вот умер, или где меня похоронили, может дети подрастут и приедут», — делится воспоминаниями Ульяна Александровна об одном из солдат.

После войны она работала в кожно-венерологическом и трахоматозном диспансере. В 43 года стала фельдшером-диспетчером санитарной авиации. Затем перешла на работу в физиотерапевтическое отделение, где и трудилась до самой пенсии, сообщает 20 марта «Республиканская телевизионная сеть».

Своё столетие Ульяна Александровна отметила 17 марта. Её поздравили дети и внуки, а также местные власти. Поздравление прислал и президент РФ Владимир Путин.

По словам министра здравоохранения Хакасии Владимира Костюша, сейчас в регионе проживают девять участников войны и тружеников тыла, которые в своё время трудились в республиканской больнице.

«Это уникальные люди», — сказал Костюш.

Напомним, по последним данным республиканского министерства социальной защиты, в феврале 2018 года в Хакасии 90-летие отметили 59 именинников, 95-летний рубеж перешагнули семь человек. Среди долгожителей 19 мужчин и 47 женщин. Больше всего юбиляров в Абакане — 19 человек.