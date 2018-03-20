Чебоксары, 20 марта, 2018, 14:01 — ИА Регнум. В столице Чувашии решают, что построить двух участках, которые расположены в районе 30-й дороги и являются продолжением двух набережных — Театральной и Пионерской. Данный вопрос вынесен на заседание градостроительного совета минстроя Чувашии, который состоится 22 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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На заседании будут рассмотрены «варианты и предложения по функциональному назначению и параметрам зданий и сооружений для размещения на земельных участках в районе 30-й автодороги». Один из них, площадью 19 481 кв. метров, с разрешённым использованием «для размещения объектов торговли». Площадь другого участка составляет 54 821 кв. метров, и он относится к категории земель, «свободных от прав третьих лиц», подпадает в зоны рекреационного назначения и регулирования застройки хозяйственной деятельности в связи с нахождением рядом объектов культурного наследия.

Данные участки находятся в зоне Т — зона транспортной инфраструктуры и в соответствии с генеральным планом Чебоксар частично попадают в общественно-деловые зоны, в водоохранную зону.

«Участки расположены в центральной части города вблизи набережной Чебоксарского залива и являются продолжением Театральной и Пионерской набережных, которые в ближайшее время станут зоной отдыха и общественной жизни горожан», — говорится в документе минстроя Чувашии.

Cap.ru Фрагмент из генерального плана благоустройства Чебоксар

Также отмечается, что границы испрашиваемых земельных участков по ул. 30-ая автодорога проходят по границе красных линий. Проект планировки территории и проект межевания территории не разрабатывался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом в Чебоксарах планируется продолжить благоустройства Московской набережной. Прибрежная часть столицы за два года изменилась более всего. Ранее на федеральные средства здесь были модернизированы коммуникации, в прошлом году началось благоустройство. В этом году пятикилометровый участок стал своего рода моделью общественного эксперимента: в Чебоксарах прошёл воркшоп (обучающая групповая мастерская, итогом которой должен стать проект), а профессиональные архитекторы представили проект благоустройства на 2018 год. На рейтинговое голосование вынесен участок в 3 гектара: от Ильенковского до Школьно-Афанасьевского спуска, включая пляж. Стоимость работ оценена в 40 млн рублей: планируется, что на эти средства будет обустроен пляж со спортивным и игровыми площадками, а также Школьный и Введенский спуски.