Москва, 20 марта, 2018, 13:58 — ИА Регнум. После окончания ралли нефти в конце января 2018 года на максимумах чуть выше 70,00 долларов за баррель по марке Brent, рынок стабилизировался в узком диапазоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

eluela31 Нефть

Североморский сорт торгуется между 63,80 и 67,20 долларов за баррель почти месяц, для выхода из этого флэта трейдеры ожидают более сильный сигнал. Текущие факторы, тем временем, пока не дают основания для развития тренда.

«Страны ОРЕС+ с перевыполнением плана снижают добычу. В феврале этот показатель составил 147% против 138% в январе. Саудовская Аравия объявила, что их суточные поставки не превысят 7 млн баррелей», — привел цифры эксперт.

Как прогнозирует Международное энергетическое агентство, во втором полугодии на рынке может возникнуть дефицит предложения. Штаты в то же время добавляют ложку дёгтя в эту бочку мёда. Количество буровых на прошлой неделе вновь выросло до 800 установок ровно, добыча поднялась до 10,38 млн баррелей в сутки.

«Отсюда текущие котировки держатся чуть выше 66,70 доллара за баррель. Не исключено, что цена Brent выросла на фоне вчерашнего ослабления доллара США, которое, в свою очередь, было вызвано снижением американского фондового рынка», — отметил Грачёв.

Он напомнил, что 21 марта заканчивается первое заседание монетарного комитета ФРС США в 2018 году, и рынки ожидают, какое будет принято решение по количеству повышения процентной ставки в 2018 году. С почти стопроцентной вероятностью ФРС 21 марта поднимет ставку на 0,25% с текущих 1,50%, а вот как будут развиваться события далее — в этом и состоит интрига.

«Скорее всего, ближайшее заседание ФРС США, итоги которого станут известны 20 марта в 21:00 по мск, может существенно изменить текущую картину и на сырьевых рынках.

До этого времени цена Brent, вероятнее всего, останется около 66,50 доллара за баррель. Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от решения американского регулятора», — считает эксперт.