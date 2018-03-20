Москва, 20 марта, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Россия не имеет никакого отношения к отравлению в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на Лондон. Такое заявление в очередной раз сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Россия должна предоставить доказательства своей невиновности в деле Скрипаля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам официального представителя Кремля, Москва не должна доказывать свою непричастность, так как это противоречит основному пониманию права. Речь идёт о презумпции невиновности. В этой связи, отметил Песков, слова канцлера ФРГ не обнадеживают. При этом, по его мнению, кто и должен предоставлять хоть какие-либо доказательства, там это Лондон, до сих пор голословно и безосновательно обвиняющий Россию.

«Давайте как-то сохранять трезвость ума и все-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанные из Лондона заявления имеют хоть что-то под собой реальное», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия должна предоставить доказательство о своей непричастности к отравлению агента Скрипаля в Солсбери канцлет ФРГ Ангела Меркель сделала по итогам встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

Напомним, бывший полковник ГРУ, работавший на британские спецслужбы, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Сообщалось, что они подверглись воздействию нерно-паралитического газа, который якобы был изготовлен в России. Об этом официально заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй. А глава МИД Великобритании Борис Джонсон обвинил во всём произошедшем лично президента РФ Владимира Путина.

Антироссийскую кампанию, развёрнутую Лондоном, сразу же подхватили США, Германия и Франция. При этом Лондон до сих пор не предоставил каких-либо доказательств и материалов по делу Скрипаля.