Москва, 20 марта, 2018, 13:47 — ИА Регнум. В Кремле не считают нужным вступать в полемику вокруг высказывания лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это не наш вопрос, — сказал представитель Кремля. — Мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении».

При этом Песков отметил, что журналисты неправильно процитировали слова музыканта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич на своей странице в соцсети Facebook написал, что с жителями России «происходит что-то ужасное».

Читайте также: Макаревич: Американцы — спокойные, добрые люди, русские — «злобные дебилы»

А также: В МИД РФ ответили Макаревичу: «Ваш кандидат набрал свои 1,6%»