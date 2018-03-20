Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 марта, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В Ярославской области инициировано объединение города Переславля-Залесского и Переславского района. 20 марта 2018 года состоялось совместное заседание общественных палат двух муниципальных образований, которые и приняли решение начать процесс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль-Залесский

На заседании была высказана идея объединения города и района в единый Переславский городской округ. Теперь наступает период общественных обсуждений. В том числе будут проведены публичные слушания, на которых жители смогут высказать свою позицию и внести предложения.

Как заявил глава Переславля Владимир Волков, задумываться об объединении в администрациях города и района стали уже давно, больше года назад. То есть почти сразу после назначения Владимира Волкова исполняющим обязанности мэра Переславля в конце ноября 2016 года.

До этого Владимир Волков был главой поселения Красково Люберецкого района Московской области. Как раз осенью 2016 года там была запущена процедура объединения всех муниципальных образований Люберецкого района в единый городской округ Люберцы. Осенью 2017 года закончились полномочия главы Переславского района Владимира Денисюка. На эту должность был назначен Валерий Астраханцев, ранее возглавлявший совет депутатов Красковского поселения. Теперь, сразу после выборов Президента России, общественные палаты города и района вышли с инициативой объединения.

Первая попытка объединения Переславля и Переславского района была сделана в 2012 году, как раз перед очередными выборами мэра города. Мэром тогда был избран Денис Кошурников, который поддерживал идею объединения и перед выборами занимал должность главы Переславского района. Однако в 2012 году объединение не состоялось.