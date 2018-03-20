В калужской деревне пенсионерка не смогла выбраться из горящего дома
Калуга, 20 марта, 2018, 13:31 — ИА Регнум. В Калужской области вновь сообщается о жертвах пожаров в частных домах. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил старший следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Александр Лавров, в ночь на 20 марта в деревне семеновское Износковского района загорелся частный бревенчатый жилой дом. Соседи вызвали пожарную службу, но было поздно, дом сгорел до основания фундамента.
Среди тлеющих остатков дома обнаружено тело 67-летняя пенсионерки. По словам соседей, женщина отапливала дом дровяной печкой и электрическим отопительным прибором. Причина пожара в настоящее время устанавливается.
Следователем опрошены очевидцы, с места проишествия изъяты улики, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по установлению причины пожара. Проводится дополнительный осмотр места происшествия в дневное время.
Как сообщало ИА REGNUM, 2018 год начался для Калужской области чередой пожаров, повлекших гибель людей. Так, в городе Киров произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли 64-летняя мать и 34-летний сын. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неисправность электропроводки.
Из-за включения в электросеть нескольких приборов одновременно произошёл пожар в дачном доме в садоводческом товариществе «Истье». В огне погибли две несовершеннолетние девочки.
При ликвидации пожаре в частном дома в деревне Беликово Сухиничского района обнаружены тела пожилых супругов — мужчины и женщины 1930 года рождения.