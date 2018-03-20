Калуга, 20 марта, 2018, 13:31 — ИА Регнум. В Калужской области вновь сообщается о жертвах пожаров в частных домах. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил старший следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Александр Лавров, в ночь на 20 марта в деревне семеновское Износковского района загорелся частный бревенчатый жилой дом. Соседи вызвали пожарную службу, но было поздно, дом сгорел до основания фундамента.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Среди тлеющих остатков дома обнаружено тело 67-летняя пенсионерки. По словам соседей, женщина отапливала дом дровяной печкой и электрическим отопительным прибором. Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Следователем опрошены очевидцы, с места проишествия изъяты улики, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по установлению причины пожара. Проводится дополнительный осмотр места происшествия в дневное время.

Как сообщало ИА REGNUM, 2018 год начался для Калужской области чередой пожаров, повлекших гибель людей. Так, в городе Киров произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли 64-летняя мать и 34-летний сын. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неисправность электропроводки.

Из-за включения в электросеть нескольких приборов одновременно произошёл пожар в дачном доме в садоводческом товариществе «Истье». В огне погибли две несовершеннолетние девочки.

При ликвидации пожаре в частном дома в деревне Беликово Сухиничского района обнаружены тела пожилых супругов — мужчины и женщины 1930 года рождения.