Екатеринбург, 20 марта, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Выборы главы Екатеринбурга отменят. Слухи об этом подтвердил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомним, в 2010 году в Екатеринбурге ввели двуглавую систему управления. Городским хозяйством должен был заниматься сити-менеджер, назначаемый по конкурсу. А глава города выполняет представительские функции и является председателем городской думы.

Примечательно, что председателя гордумы, именуемого главой города, было разрешено избирать всенародно. Выборы прошли в сентябре 2013 года. Победу одержал Евгений Ройзман. Также в думу прошли несколько его соратников.

Как сообщил на своей странице в Facebook Андрей Альшевских, в 2013 году был шанс вернуть Екатеринбургу сильного мэра, упразднив должность сити-менеджера. Однако депутаты думы, избранной в сентябре 2013 года, не воспользовались этим шансом.

Теперь, по его словам, выборы главы города — председателя думы — вовсе отменят.

«Подготовительная работа уже проведена, роли расписаны. Допускаю, что горожанам объявят о переменах на ближайших заседаниях гордумы. Не исключаю, даже на сегодняшнем. Откройте список депутатов нынешнего созыва. Знайте фамилии противников демократии», — заявил Альшевских утром 20 марта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшнем заседании о переменах не объявили. Но часть депутатов предложили своим коллегам принять обращение к областному Заксобранию с просьбой не отменять выборы. Именно в руках областного парламента судьба выборов. Гордума отказалась принять обращение. Но сторонники выборов подпишут его в частном порядке и направят в Заксобрание.

Добавим, в сентябре 2018 года запланированы выборы главы города и городской думы. Если выборность главы всё же отменят, то город, наконец, обретёт «сильного», пусть и назначаемого мэра. Тогда предстоит избирать только гордуму.