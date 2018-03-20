Иркутск, 20 марта, 2018, 13:30 — ИА Регнум. По данным Росгидромета, в третьей декаде апреля — начале мая в Иркутской области прогнозируется сложная ситуация, связанная со вскрытием рек, сообщил сегодня, 20 марта, в своём Telegram-канале глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«Из-за запаса воды в снеге выше нормы возможны паводки и подтопления, поскольку в Сибири запасы воды в снеге на начало марта составляют 113−152% от нормы. В бассейнах Братского, Усть-Илимского водохранилищ и озера Байкал снега больше, чем в прошлом году, на 12−39 мм. В бассейне Ангары снега 110−165% от нормы, местами — 200%. Половодье выше обычного на полметра-метр, местами — до полутора метров, ожидается на Верхней Лене.

Возможно подтопление населенных пунктов, расположенных по берегам рек Бирюса, Верхняя Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска, Ия, Ока и их притоков, сообщил сегодня. Приток воды выше нормы ожидается в водохранилища Ангаро-Енисейского каскада, в том числе в Иркутское водохранилище, озеро Байкал — 19,7−24,4 км3 при норме 23,4 км3., 20 марта», — отметил депутат.

Депутат считает важным, чтобы все органы власти, ведомства, муниципалитеты скоординировали деятельность по предупреждению подтопления населенных пунктов и недопущению чрезвычайных ситуаций.

В ГУ МЧС по Иркутской области как раз этим сейчас и заняты. Оперативная группа выехала сегодня, 20 марта, в северные районы региона для оценки готовности муниципальных образований к безаварийному пропуску паводковых вод и пожароопасному периоду.

«Все заинтересованные структуры и ведомства должны работать на опережение. Картина в любой момент может измениться, поэтому важно уже сегодня быть готовым к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с природными рисками. Основная задача оперативной группы заставить местные власти выполнять свои прямые обязанности — заблаговременно принимать необходимые меры для обеспечения безопасности населения и устанавливать на подведомственной территории соответствующие режимы функционирования территориальной подсистемы, не дожидаясь обострения оперативной ситуации», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Также по его словам, запланированы встречи с главами администраций, проверка готовности пунктов временного размещения и систем экстренного оповещения, уточнение сил и средств, спланированных на паводки и лесопожарный период. Особое внимание уделяется вопросу своевременного информирования населения как в профилактических целях, так и при возникновении чрезвычайной ситуации.

Вместе с тем, на сегодняшний день паводковая ситуация в регионе стабильна. На территориях, подверженных ЧС, спланировано проведение превентивных мероприятий, в том числе ослабление ледовых полей путем распиловки и зачернением льда на затороопасных участках рек.