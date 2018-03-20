Ереван, 20 марта, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Основным союзником и партнёром Армении в вопросе приобретения вооружений и военной техники является Российская Федерация. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС 19 марта.

president.am Встреча президента Армении с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС

«Приобретение вооружений и военной техники идёт в соответствии с государственной программой. Нашим основным союзником и партнёром в этом вопросе является Российская Федерация, которая сегодня один из крупнейших поставщиков вооружений в мире и с которым мы имеем чёткие договорённости. Они дают нам возможность приобретать современное оборудование на самых конкурентных условиях. Мы, конечно, будем использовать и другие возможности, учитывая наши перспективы сотрудничества с разными странами», — сказал Саргсян.

По его словам, в гонке вооружений Армения ведёт не политику противопоставления количества количеству, а ставит акцент на эффективности вооружений.

«Мы имеем под рукой и всегда будем иметь необходимые средства для того, чтобы в нужный момент обуздать противника. Когда мы говорим об обуздании, естественно, это не означает остановить нападение, это означает большее — в каждый момент наносить такие контрудары, чтобы они больше не имели желания нарушать обязательства и положения подписанного ещё в 1994—1995 гг. соглашения», — подчеркнул президент Армении.

По его словам, военная промышленность — один из приоритетов правительства Армении. Производство отечественной военной промышленности должно быть конкурентоспособным. С этой целью, в плане качества и цены должны создаваться именно такие образцы, создавая предпосылки также для экспорта.

«Наша цель, чтобы военная промышленность стала не только важнейшим поставщиком наших вооружённых сил, но и одной из главных движущих сил экономики страны. Нужно привлекать молодых учёных, которые сами с большим воодушевлением идут создавать новое, воплощая существующий потенциал. Идея сформировать в военно-промышленной отрасли научную роту реалистична. Считаю важным также сотрудничество в военно-промышленной сфере, работу в направлении создания совместных проектов и общего производства», — сказал Серж Саргсян.

Он также отметил, что необходимо углублять военно-дипломатические связи, оставаясь верными своим союзническим обязательствам. Велика роль миротворческой миссии в деле повышения международного авторитета армянской армии и государства. Благодаря этому Армения не только расширяет горизонты международного сотрудничества в военной сфере, но и приобретает новых друзей и партнёров.

Мы имеем широкие возможности в сфере военного образования: в дополнение к армянским учебным учреждениям, наша молодёжь имеет возможность получать образование в России, Китае, Соединённых Штатах, Германии, Великобритании, Италии, Франции, Греции и в других странах. Военно-спортивное училище имени Монте Мелконяна обеспечивает высококлассные условия и высококлассный преподавательский состав. Патриотическое воспитание нового поколения — важная гарантия нашего будущего».

Саргсян сообщил, что армянская сторона будет продолжать переговоры и сохранять партнёрские контакты с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, поскольку «именно они уполномочены международным сообществом быть посредниками между сторонами конфликта и помочь разработке мирного разрешения вопроса». В то же время он не недооценивает роль армии:

Наша армия была, есть и будет основным фактором урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. В тех обстоятельствах, когда из Баку постоянно шлют волны угроз, вооружённые силы — наша опора и аргумент».