Москва, 20 марта, 2018, 13:25 — ИА Регнум. На выборах президента России Центризбирком практически объявил мораторий на удаление наблюдателей, заявила 20 марта глава ЦИК Элла Памфилова, выступившая, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на первом форуме общественных наблюдателей, прошедшем в здании Общественной палаты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Она отметила, что накануне выборов к ним неоднократно обращались с вопросами о том, сколько наблюдателей будет на том или ином участке, от кого они будут и так далее.

«Им отвечали: «Мы не знаем», — рассказала Памфилова.

В итоге, по её словам, члены избирательных комиссий не могли себе позволить расслабиться и совершить что-то противозаконное.

Также Элла Памфилова заверила, что в своей работе ЦИК руководствовался стремлением провести выборы так, чтобы показать: все регионы России, все субъекты Федерации находятся в едином законодательном поле и действуют по одним и тем же законам.

По данным руководителя Центризбиркома, было много спекуляций по поводу того, что у наблюдателей от оппозиции могут возникнуть какие-то проблемы, и поэтому Памфилова взяла этот вопрос под личный контроль.

«У нас до сих пор нет данных, чтобы хоть одного наблюдателя удалили с избирательного участка незаконно, — добавила шеф ЦИК. — Мы очень хорошо поработали с представителями правоохранительных органов».

«Нам ещё много надо сделать — шаг за шагом, — призналась она. — Надо повышать доверие со стороны граждан, и я рассчитываю на долгосрочное сотрудничество с нашими общественниками. В сентябре будет очень серьёзный день голосования. Будут избираться свыше 30 глав регионов. Нам надо не растерять наработанное и продолжать организовывать обучение общественных наблюдателей».

Кроме того, Памфилова заявила, что Центризбирком принял решение пока «не торопиться с официальным подведением итогов выборов» до рассмотрения всех жалоб, связанных с возможными нарушениями.

«Чтобы не было спекуляций, будто выборы были нечестные, — пояснила Памфилова. — Рассмотрим все жалобы в оперативном порядке в соответствии с законом».

В этой связи она рассказала, что представители Алексея Навального обвинили Центральную избирательную комиссию в том, что она не допустил к выборам 5 тыс. его наблюдателей.

«Мы сказали: ни для кого нет препятствий, — продолжила Памфилова. — Если в рамках закона кто-то хочет наблюдать — пожалуйста, пройдите все процедуры. И мы обеспечим, что вы будете наблюдать. В итоге свыше 50 человек поехали в Чеченскую республику — посмотрели, что и как. Назад вернулись целыми и невредимыми, слава богу».

Напомним, что 18 марта, по данным ОП РФ, ход выборов президента России проконтролировали 146 тыс. 328 общественных наблюдателей. В рамках подготовки к этому событию прошло более 750 мероприятий, форумов и круглых столов. В ситуационный центр Общественной палаты поступило 6 тыс. 863 звонка и было получено 1 тыс. 723 сообщения о нарушениях. Однако 80% таких сообщений не подтвердились, после того как их проверили представили ОП РФ.