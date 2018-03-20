Ярославль, 20 марта, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Секретарь ярославского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Михаил Боровицкий прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM итоги президентских выборов на территории региона.

Duma.yar.ru Михаил Боровицкий

Он отметил, что «Единая Россия» приняла активное участие в избирательной кампании Президента России, оказав помощь штабу кандидата Владимира Путина в подготовке наблюдателей и проведя успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны.

По мнению Боровицкого подготовка дня голосования была осуществлена на самом высоком качественном уровне.

Президентскую кампанию мы рассматриваем как своего рода стартовую площадку. Она дала нам повод для ревизии партийных ресурсов, мобилизации наших рядов, что несомненно окажет свою роль в преддверие осеннего предвыборного цикла 2018 года, — подчеркнул Михаил Васильевич. — Сейчас мы уже смело можем говорить о том, что региональное отделение партийной организации не только приняло активное участие в избирательной кампании Президента РФ.

Ранее, оценивая результаты выборов главы государства, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, на старте избирательной кампании, на базе общественных приемных партии прошел «единый день сбора подписей в поддержку Путина», в ходе которого было собрано более 200 тысяч подписей граждан. Значительную помощь штабу кандидата «Единая Россия» оказала и в подготовке членов избирательных комиссии и наблюдателей.

81 тысяча членов избиркома с правом совещательного голоса и 116 тысяч наблюдателей прошли двухуровневое обучение с помощью партийных специалистов. Серьезных нарушений избирательного законодательства, влияющих на волеизъявление граждан, наблюдателями выявлено не было», — рассказал Турчак.

Напомним, что на выборах президента проголосовали более 650 тысяч жителей Ярославской области, это 64,12% избирателей. Почти 72% избирателей поддержали кандидата в президенты РФ Владимира Путина.