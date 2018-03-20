Брюссель, 20 марта, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В случае возникновения открытого конфликта с Россией Швеция не будет готова защитить себя. Такие выводы представлены в мартовском докладе аналитиков оборонного колледжа НАТО, посвящённого перспективам вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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При этом Швеция также не может быть уверенной в помощи стран-партнёров в случае нападения на её территорию.

В документе также ставятся под сомнение и оборонные возможности войск НАТО в Европе при таком развитии событий.

«[…] Если допустить взятие Россией под контроль шведского острова Готланд, отправка необходимых для защиты прибалтийских стран подкреплений НАТО будет практически невозможна», — цитирует RT текст документа.

Эксперты добавляют, что присоединение Швеции к НАТО может спровоцировать серьёзные российские контрмеры и способно привести к проблемам в сфере безопасности.

Напомним, ещё несколько лет назад в Совете Федерации РФ заявляли, что не считают вступление Швеции в НАТО серьёзной угрозой для России в военном плане, однако беспокойство вызывал геополитический аспект ситуации. Как отметил тогда первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич, за последние годы в военно-техническом отношении Россия создала хороший задел, позволяющий ответить на любые вызовы.

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«Но с точки зрения американской концепции молниеносного глобального удара Швеция, если она войдет в НАТО, станет площадкой, с которой может быть нанесён этот удар, на что, разумеется, последует соответствующая реакция с нашей стороны», — предупредил сенатор.

Добавим, что в феврале 2018 года сообщалось о поставках противоракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию на общую сумму $3,2 млрд, которые согласовал госдепартамент США. Отмечалось, что предлагаемая продажа ракетной системы Patriot улучшит возможности противоракетной обороны Швеции, которая будет использовать её «для защиты своей территориальной целостности и укрепления региональной стабильности».

В соответствии с запросом Швеции объём поставки будет включать четыре комплекса Patriot, в том числе радиолокационные станции AN/MPQ-65, станции управления взаимодействием AN/MSQ-132, девять групп мачт антенн, 12 стартовых станций М903, электростанции, а также 300 ракет различного назначения.