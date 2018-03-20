Литва поддалась британской русофобии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 марта, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- «Передать потомкам»: решит ли Токио проблему договора по Курилам;
- Русофобская позиция: Литва готова ответить России «за Скрипаля»;
- Градус напряжения: Будапешт против размещения украинских военных в Закарпатье;
- Дело о «ливийских» деньгах: задержан экс-президент Франции Николя Саркози;
- Сами себе враги: Москва ответила на обвинения США в адрес России по Саудовской Аравии.