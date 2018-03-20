Санкт-Петербург, 20 марта, 2018, 12:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург прибыла вторая инспекционная миссия UEFA, которая проверит готовность города к Чемпионату Европы по футболу 2020 года. Об этом 20 марта сообщил вице-губернатор Игорь Албин. Именно он поприветствовал делегацию от имени Смольного. Инспекторы проведут в Петербурге три рабочих дня.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Напомним, Петербург будет единственным российским городом, который примет матчи Евро-2020. В городе должны состояться три встречи группового этапа и один из четвертьфиналов. Помимо Петербурга игры европейского первенства пройдут в Риме, Мюнхене, Баку, Копенгагене, Бухаресте, Амстердаме, Дублине, Бильбао, Будапеште, Брюсселе и Глазго. Полуфиналы и финал примет Лондон.

Игорь Албин отметил, что сейчас стадион «Санкт-Петербург» находится в активной фазе подготовки к матчам Чемпионата мира по футболу FIFA, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Арена примет семь матчей, в том числе полуфинал и встречу за третье место.

«Спортивная, туристическая и транспортная инфраструктура будут подготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и безопасности», — подчеркнул чиновник.

Албин отметил, что в первой части сезона 2017/18 арена на Крестовском острове приняла одни из самых посещаемых матчей РФПЛ и находится на 32-м месте по посещаемости в Европе с показателем в 44 тыс. 578 зрителей, опередив лондонский «Челси», стамбульский «Галатасарай», туринский «Ювентус», а также «Лион», «Порту» и «Рому».

Вице-губернатор также ожидает, что турпоток в Петербург увеличится в период масштабных спортивных событий, но инфраструктура Северной столицы вполне с этим справится.

«Наш город выиграл право принять в 2019 году 23-й саммит Всемирной туристской организации. Я уверен, и это тоже пойдет на пользу Евро-2020. Петербург открыт для спортивных турниров, для гостей и туристов. Мы готовы и способны обеспечить проведение матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 на самом высоком уровне», — сказал Албин.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матча открытия Евро-2020 года в Санкт-Петербурге.

Напомним, стадион на Крестовском острове строился почти 10 лет и обошелся городскому бюджету Петербурга в более чем 43 млрд рублей. Главной особенностью арены является наличие выкатного поля и раздвижной крыши.