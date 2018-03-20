Омск, 20 марта, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков, комментируя итоги выборов президента России на территории региона, назвал их «очень хорошими». Также он отметил, что Владимир Путин получил достойную поддержку от омичей, несмотря на существующие мнения о том, что Омская область является «красным поясом».

Omskportal.ru Врио губернатора Омской области Александр Бурков 18 марта пришёл на избирательный участок с сыном

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, в Омской области явка на выборах президента РФ 18 марта 2018 года составила 60,5%. На избирательные участки пришли более 920 тысяч избирателей. Действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение) получил в регионе 67,31% голосов избирателей. За него проголосовали 624 934 человека.

За Павла Грудинина (КПРФ) свои голоса отдали 20,39% избирателей, за Владимира Жириновского (ЛДПР) — 6,24%, за Ксению Собчак («Гражданская инициатива») — 1,54%. Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста») и Максим Сурайкин («Коммунисты России») набрали 1,13%, 0,82%, 0,63% и 0,61% соответственно.

По словам секретаря областной избирательной комиссии Александра Христолюбова, выборы в регионе прошли с минимальным количеством жалоб. В день голосования в участковые, территориальные и областную избирательную комиссии поступило около десятка обращений.

«В основном они касались технических моментов. Кто-то не нашёл себя в списках избирателей, кому-то показалось, что затруднён доступ к урне для голосования», — говорит Христолюбов.

Сегодня, 20 марта, итоги выборов президента на территории Омской области подвёл врио главы региона Александр Бурков, назвав их «очень хорошими».

«В первую очередь, нашей задачей было обеспечить легитимность, прозрачность избирательной кампании, это мы получили. Не было каких-то больших, серьёзных, массовых нарушений», — сказал Бурков в интервью «12 каналу».

По его словам, 16 зарубежных наблюдателей подтвердили, что выборы на территории Омской области были легитимными и открытыми.

Также он отметил, что выполнена задача по обеспечению безопасности на избирательных участках, поблагодарив сотрудников полиции.

Ответил глава региона и на вопрос о политической активности омичей:

«Если говорить в целом по стране, то, конечно, у нас не самая высокая явка была, но, тем не менее, я считаю, что очень была неплохая политическая активность. Говорили, как всегда, что Омская область — это «красный пояс». Но в этом году мы видим, что президент Владимир Владимирович Путин получил большую поддержку, чем она была оказана в 2012 году. Если в 2012 году за Владимира Владимировича проголосовало 541 тысяча избирателей (541 469 — 55,55%, прим. ИА REGNUM ), то сейчас проголосовало уже 625 тысяч человек (624 934 — 67,31%, прим. ИА REGNUM ). Мы видим, что поддержка президента возросла».

Бурков поблагодарил жителей региона, пришедших 18 марта на избирательные участки и проголосовавших «за того или иного кандидата».

Он также считает, что перспективы Омской области с учётом итогов выборов позитивны. Он напомнил о 8,5 млрд рублей дотаций, которые были дополнительно выделены Омской области на сбалансированность, а также отметил, что все 19 лесхозов региона обеспечены новой техникой.

«Я думаю, что мы в начале большого пути. То есть в дальнейшем, безусловно, поддержка будет со стороны федерального центра. И нам придётся ещё с вами очень много работать», — сказал Бурков.

Подытоживая, он выразил надежду, что Владимир Путин посетит Омскую область в этом году.

Что касается результатов выборов-2018 в других регионах Сибири, самый внушительный результат Владимир Путин получил в Туве — 91,98%. Затем идёт Кемеровская область, где за действующего президента проголосовали 85,42% избирателей. В Красноярском крае действующего главу государства поддержали 74,82% избирателей; в Бурятии — 73,22%; в Иркутской области — 73,06%; в Забайкалье — 72,03%, в Томской области — 71,23%; в Новосибирской области — 71,06%; в Республике Алтай — 70,62%; в Хакасии — 69,16%; в Омской области — 67,31%; в Алтайском крае — 64, 66%.

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Самый большой результат среди сибирский регионов Павел Грудинин получил в Алтайском крае — 23,67%. Затем идут Омская область (20,39%), Республика Алтай (20,66%), Хакасия (18,46%), Новосибирская область (16,39%), Иркутская область (15,93%), Томская область (15,22%), Бурятия (14,74%), Забайкалье (13,62%), Красноярский край (12,78%), Кемеровская область (6,07%), Тува (3,51%).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на президентских выборах 4 марта 2012 года явка избирателей в Омской области составила 61,7%. Владимир Путин тогда получил поддержку 55,55% избирателей региона. Геннадий Зюганов получил 24,01% голосов, Владимир Жириновский — 7,68%, Михаил Прохоров — 7,44%, Сергей Миронов — 4,03%.

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