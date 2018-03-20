Ярославль, 20 марта, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В Ярославской области 2017 году на 16% снизилась доля детей-сирот, переданных на семейные формы воспитания. Информация об этом содержится в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области за 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Дети сироты на кладбище, Василий Перов, 1864

Всего в 2017 году устроено на семейные формы воспитания 392 ребенка, а 2016 году 469 детей покинуло детские дома.

Процесс семейного устройства детей-сирот до сих пор идет медленными темпами, по мнению специалистов из аппарата детского омбудсмена, поскольку людей больше всего отпугивают трудности сбора документов для установления опеки над ребенком.

В связи с ухудшением социально-экономической ситуации в регионе, возможно, люди также опасаются, что не смогут материально обеспечить ребенка, т.к. и сами опекуны считают, что государство помогает недостаточно», — говорится в докладе.

Как считают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области, еще одной причиной, препятствующей устройству ребенка-сироты в семью, может быть мнение, что среди сирот много неизлечимо больных детей.

В 2017 году больше половины детей (51, 8%) переданы в приемные семьи, а 44,6% детей взяты под опеку, 3,6% усыновлены.

Форма устройства детей-сирот в приемные семьи продолжает набирать популярность, по мнению Михаила Крупина, поскольку приемные родители получают плату за свою работу по воспитанию приемного ребенка, а сам ребенок сохраняет все льготы и право на получение жилья.