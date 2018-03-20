Вильнюс, 20 марта, 2018, 12:01 — ИА Регнум. На заседании совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе, в котором участвовал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, состоялась дискуссия о прошедших в России президентских выборах, событиях в Солсбери в Великобритании, будущем Украины, было рассмотрено положение в Сирии, Иране, ситуация на Корейском полуострове, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 марта.

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Согласно информации МИД Литвы, Линкявичюс подчеркнул, что Литва «не считает выборы в России свободными и демократическими, а их организация в день аннексии Крыма — символический акт, который еще раз продемонстрировал неуважение к принципам международного права и территориальной интегральности Украины».

Министры осудили преступление в Солсбери, выразили солидарность с Великобританией, поддержку проводимому расследованию и подготовке к совместному ответу.

«Мы солидаризуемся с Соединенным Королевством и готовы к совместному ответу», — сказал на заседании Линкявичюс.

На заседании совета по иностранным делам также состоялась дискуссия об Украине, ситуацию в Сирии представил специальный посланник ЕС Стаффао де Мистура, была рассмотрена подготовка к предстоящей конференции доноров «Поддержка будущего Сирии и региона», которая пройдет 24— 25 апреля в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери были найдены без чувств экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия. СМИ Великобритании сообщили, что пострадавшие находятся в больнице, о том, что они в критическом состоянии, сообщила полиция.

Более никаких сведений о Скрипалях в медийное пространство не поступало, российским дипломатам не разрешили увидеться с гражданкой РФ Юлией Скрипаль.

В то же время власти Великобритании активно, но бездоказательно винят в якобы имевшем место отравлении «руку Кремля». Британский глава МИД Борис Джонсон опустился до того, что в отравлении шпиона на территории Соединённого Королевства обвинил лично российского лидера Владимира Путина.