Санкт-Петербург, 20 марта, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В Петербурге могут удвоить налоги на букмекерские конторы перед Чемпионатом мира по футболу. Соответствующий законопроект подготовил руководитель фракции «Единой России» в городском Заксобрании Александр Тетердинко. Инициатива уже внесена в парламент, сообщает 20 марта корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Как отмечает автор документа, в начале года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволяют регионам в два раза повысить ставки налога на игорный бизнес.

«В законе также прописали налогообложение интерактивных игорных заведений. Мы предлагаем воспользоваться этой возможностью по максимуму и увеличить налог вдвое», — пояснил Тетердинко.

Предполагается, что за каждый пункт приема ставок тотализаторов и букмекерских контор будет взиматься ежемесячный налог в размере 14 тыс. рублей. Налог на один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы составит 250 тыс. рублей, на процессинговый центр интерактивных ставок — 3 млн рублей.

Единоросс надеется, что такие меры помогут привлечь в городскую казну значительные средства, так как ставки станут более популярны во время «мундиаля», и в год такой бизнес будет приносить в казну около 50 млн рублей.

«Букмекерский бизнес — прибыльная сфера деятельности, за рубежом его налогообложение также не является минимальным. Тем более, Санкт-Петербург готовится принимать матчи Чемпионата мира по футболу, и очевидно, что такое масштабное мероприятие привлечет интерес азартной части населения и увеличит выручку и прибыль соответствующих предпринимателей. Не стоит забывать и об иностранных туристах, которые будут пользоваться услугами городских букмекерских контор», — заметил Тетердинко.

Сейчас в Петербурге располагаются 233 пункта приема ставок тотализаторов и букмекерских контор, а также три процессинговых центра. Дополнительные доходы принесут бюджету также онлайн-тотализаторы и букмекерские конторы, которые ранее налогами городским законодательством не облагались.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет в 11-ти городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Санкт-Петербурге состоится семь матчей. В рамках групповой стадии на стадионе «Санкт-Петербург» сыграют Марокко и Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня), Нигерия-Аргентина (26 июня). В рамках плей-офф в Петербурге пройдет игра 1/8 финала и один из полуфиналов. В завершении турнира город примет матч за третье место.