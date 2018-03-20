Санкт-Петербург, 20 марта, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Еще до начала Чемпионата мира по футболу в 700 городских автобусах в Санкт-Петербурге установят оборудование для выхода в интернет по технологии Wi-Fi. Ранее бесплатная сеть Wi-Fi охватила все станции петербургского метро, а кроме того интернет стал доступен пассажирам части маршруток.

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Аукцион на предоставление доступа в интернет в городских автобусах посредством технологии Wi-Fi был объявлен петербургским «Пассажиравтотрансом» в декабре 2017 года. По его условиям, до 1 мая 2018 г. победитель должен оборудовать беспроводным интернетом 700 транспортных средств.

«Победитель аукциона должен будет обеспечить режим «бесшовной» идентификации, аутентификации и авторизации пользователей в рамках единого городского интернет-пространства. Таким образом, пассажиры не ощутят сложностей при подключении после пересадки с автобуса на метрополитен и наоборот», — заявляли в «Пассажиравтотрансе».

Интернет будет доступен в автобусах-шаттлах, которые возят болельщиков на стадион «Санкт-Петербург» в дни матчей от станций метро и других точек города, а также на иных популярных направлениях. В список на оснащение Wi-Fi вошли маршруты, ведущие в центр города, к транспортно-пересадочным узлам, вокзалам, аэропорту «Пулково».

Как стало известно 20 марта, в настоящее время принято решение, что проект реализуют по рекламной модели за счет средств компании-инвестора — ООО «ФриСити». Как отмечают в «Пассажиравтотрансе», «ФриСити» окажет услугу пассажирам и организует бесшовную идентификацию пользователей в рамках единого городского интернет-пространства».

В течение месяца технология была протестирована в автобусах маршрутов №39 и №39Э, которые курсируют в аэропорт «Пулково».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «МаксимаТелеком» запустила в полном объеме сеть Wi-Fi на всех станциях и в поездах петербургского метрополитена. «МаксимаТелеком» и комитет по транспорту Санкт-Петербурга заключили соглашение о стратегическом партнерстве по формированию единого городского Wi-Fi-пространства.

В декабре 2017 стало известно, что 1200 маршрутных автобусов частной транспортной компании «Третий парк» оснастят доступом в интернет по технологии Wi-Fi.