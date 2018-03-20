Нантер, Франция, 20 марта, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Николя Саркози 20 марта был взят под стражу, политика подозревают в получении средств на предвыборную кампанию 2007 года из Ливии. Об этом пишет 20 марта газета Le Monde.

20minutes.fr Николя Саркози

Отмечается, что Саркози был задержан во французском городе Нантер, в здании судебной полиции, куда явился на допрос о незаконном финансировании его предвыборной кампании. По данным издания, правоохранители установили, что в конце 2006 года и в начале 2007 года на эти цели из Триполи в Париж было перевезено €5 млн наличными.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Со времени публикации в мае 2012 года ливийского документа, в котором упоминалось о финансировании властями Ливии кампании Саркози, расследование значительно продвинулось вперёд, пишет Le Monde.

Отметим, в опубликованных записях погибшего в 2012 году «при подозрительных обстоятельствах» министра нефтяной промышленности Ливии Шукри Ганема также упоминалось совершение платежей из Ливии в адрес Николя Саркози.

Бывший советник убитого в Ливии главы государства Муамара Каддафи Башир Салех, на которого недавно было совершено покушение в Йоханнесбурге (ЮАР), также заявлял о том, что Каддафи финансировал кампанию Саркози.

Напомним, в результате гражданской войны, развязанной в том числе по инициативе президента Франции Николя Саркози в 2011 году, после интервенции стран НАТО и убийства лидера «Ливийской Джамахирии» Муамара Каддафи, африканское государство Ливия уже семь лет остается фактически разрушенным, разделенным государством.

Читайте также: В Ливии пассажирский лайнер обстрелян артиллерией

Правительство в Триполи, признанное международным сообществом, по факту контролирует лишь столицу страны и несколько портов на побережье Средиземного моря. Следует отметить, что в городе Триполи и в его окрестностях регулярно происходят столкновения конкурирующих вооруженных группировок с применением тяжелой техники.

Читайте также: Николя Саркози обвиняют в получении взяток от Катара