Кемерово, 20 марта, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Вступило в законную силу решение Новоильинского районного суда Новокузнецка о выплате компенсации морального вреда и судебных издержек интернет-пользователем, оставившем в интернете нелестный комментарий в отношении сотрудников правоохранительных органов. Правосудие сочло этот комментарий порочащим честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новокузнецк

Комментарий пользователь написал в одной из социальных сетей, где был размещен телесюжет о привлечении к ответственности местной жительницы, которая нецензурно выражалась в адрес сотрудника полиции, оскорбляла и толкала его. По этому поводу житель Новокузнецка выразился, применив ненормативную лексику, и заявил о том, будто полицейский сам спровоцировал конфликт.

«Суд, куда управление МВД России по Новокузнецку обратилось с иском, признал распространенные ответчиком сведений не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. С автора комментария будет взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, а также судебные и другие издержки на сумму 9 100 рублей», — пояснили правоохранители.

Кроме того, интернет-пользователь обязан теперь опровергнуть распространенную им информацию.

Заметим, оскорбления в соцсетях пока что редко приводят к судебным искам или заявлениям в полицию. Однако, судя по всему, со временем это станет обычным делом.

Например, приставы Ярославской области готовятся к исполнительному производству по судебному решению именно такого рода. Одна женщина охарактеризовала другую как совратительницу поголовно всех мужчин компании, где обе дамы работали. Компрометирующая запись появилась на всеобщем обозрении в одной из социальных сетей. Адресат оскорбления подала в суд. Согласно решению, обидчица обязана выплатить 50 тысяч рублей морального вреда.