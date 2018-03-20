Москва, 20 марта, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Закон о криптовалютах и майнинге Госдума может принять в июне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 марта заявил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

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«Думаю, что в первом чтении мы его примем в апреле, а в третьем — в июне», — сказал Аксаков.

Законопроект «О цифровых финансовых активах», закрепляющий понятие криптовалют и регулирующий порядок их обращения в стране, внесли в Госдуму депутаты и член Совфеда Николай Журавлев.

Инициативой предусматривается возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. При этом возможность обмена иных цифровых финансовых активов, а также порядок и условия совершения таких сделок будут определяться Банком России по согласованию с правительством РФ.

Для снижения рисков владельцев цифровых финансовых активов при совершении вышеуказанных сделок и обеспечения соблюдения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма все сделки должны осуществляться через операторов обмена цифровых финансовых активов, которыми могут быть только юридические лица.