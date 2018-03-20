Ереван, 20 марта, 2018, 11:32 — ИА Регнум. В ближайшее время граждане государств-членов ЕАЭС будут пользоваться равными пенсионными правами в любой стране Союза. Как сообщил руководитель государственной службы социального обеспечения (ГССО) Армении Ованнес Саакян, работы над договором о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС близятся к концу. Договор призван урегулировать правоотношения в сфере пенсионного обеспечения и право граждан ЕАЭС на получение пенсии в любой стране-участнице Союза, сообщает АрмИнфо,

Пенсия

Согласно документу, как пояснил глава службы соцобеспечения, каждое государство будет выплачивать гражданину пенсию, за период работы и отчисления взносов в своей стране. Таким образом, граждане Армении смогут получать пенсию в любом государстве Евразийского экономического союза, поскольку наработанный ими стаж будет учитываться во всех странах ЕАЭС. Пенсия будет назначаться по принципу пропорциональности: за стаж работы, приобретенный после вступления в силу договора, пенсия назначается и выплачивается государством-членом, на территории которого приобретен соответствующий стаж работы. То есть, если гражданин Республики Армения отработал в Российской Федерации пять лет, пять — в Белоруссии, десять — в Армении, то по возвращении в Армению ему за этот стаж соответственно будет выплачивать РФ, Белоруссия и Армения.

По итогам двухгодичных обсуждений, странам удалось урегулировать ряд разногласий по проекту. Тем не менее, на сегодня открытым остается вопрос определения величины индивидуального пенсионного коэффициента за стаж работы, приобретенный трудящимся государства-члена Союза. Задача, как пояснил глава ГССО, в частности, состоит в следующем: начисление пенсионных баллов производится за каждый год работы. Россия предлагает за каждый полный год трудового стажа начислять один балл в том случае, если трудовой стаж приобретен на территории РФ, в то время как в других странах тот же балл будет присуждаться за два года работы.

Помимо этого, есть проблема, связанная с тем, что страны ЕАЭС отличаются законодательством по пенсионному возрасту. В частности в РФ возраст выхода на пенсию составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а в Армении — 63 года. Эти вопросы, будут более предметно обсуждены на ереванской встрече, которая, скорее всего, состоится в середине 2018 года. Как ожидается, уже через год-полтора, работы над проектом договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС будут завершены и документ будет представлен на рассмотрение Совета ЕЭК.

На сегодня в Армении при определении права на пенсию в общий трудовой период учитывается стаж работы, приобретенный на территории бывшего СССР, а на основе взаимных запросов, также стаж, приобретенный на территориях государств-членов. Вместе с тем, в последнее время ГССО проводит мероприятия для выявления лиц, которые одновременно получают пенсии, как в Армении, так и в другой стране-участнице СНГ. Далее, при раскрытии факта получения «двойной пенсии», служба предоставляет пенсионеру право выбирать, в какой именно стране пенсионер желает получать пенсию.