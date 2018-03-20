Ярославль, 20 марта, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Ярославский художественный музей направит на экспертизу в Государственный научно-исследовательский институт реставрации икону Спаса Нерукотворного, которая может быть чудотворной иконой из Спасо-Пробоинской церкви Кирилло-Афанасьевского монастыря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском художественном музее.

Wikimedia.org Кирилло-Афанасьевский монастырь до революции

Такая необходимость возникла после обращения настоятеля Кирилло-Афанасьевского монастыря. Он полагает, что одна из икон, хранящаяся в запасниках музея, может является чудотворной иконой, ранее считавшейся утраченной.

«В архиве реставрационных мастерских был обнаружен протокол описания сохранности чудотворной иконы 1930 года, изъятой из Кирилло-Афанасьевского монастыря. Это описание сделал реставратор Николай Брягин. Он пишет, что это та самая чудотворная икона, которая, согласно сказанию, спасла Ярославль от морового поветрия в 1612 году, во время пребывания здесь ополчения Минина и Пожарского. Это описание частично подходит к одной из икон Спаса Нерукотворного, которая находится в нашей коллекции. Икона не реставрировалась, не определялся и ее возраст. Поэтому решено отправить ее на экспертизу», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая отделом древнерусского искусства Ярославского художественного музея Виктория Горшкова.

Настоятель Кирилло-Афанасьевского монастыря игумен Никодим рассказал порталу «Ярньюс», что сделанное открытие — новое явление чудотворной иконы, связав это с международной ситуацией.

«Исторически нынешнее время напоминает начало 17-го века. Тогда Россия подверглась нападению со стороны Польши, сейчас мы подвергаемся беспрецедентному давлению западных стран, Евросоюза», — рассказал порталу «Ярньюс» настоятель Кирилло-Афанасьевского монастыря игумен Никодим.

В Ярославском художественном музее призывают не спешить и дождаться результатов экспертизы.

«Икона может быть «той самой», а, может, и нет. Известно, что Спасо-Пробоинская церковь несколько раз горела. Были сделаны различные списки с иконы. Эксперты определят возраст образа, это поможет установить достоверность сделанного предположения. Если эта икона написана ранее начала 17 века, то, возможно, это действительно утраченная чудотворная икона», — сказала Виктория Горшкова.

В музее не исключают вариант совместного использования иконы музеем и церковью в случае положительных результатов экспертизы.

Икона Спаса Нерукотворного из Спасо-Пробоинской церкви, согласно преданию, была явлена в 1612 году во время крестного хода, призванного спасти город от эпидемии во время пребывания здесь ополчения Минина и Пожарского. Явление иконы стало поводом для строительства новой церкви — Спасо-Пробоинской и основания Кирилло-Афанасьевского монастыря.