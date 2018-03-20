Москва, 20 марта, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В Москве часть домов в новом районе столицы — в Левобережном — будут переданы городу для реализации программы реновации жилого фонда, сообщали в Москомстройинвесте.

StockSnap Квартирный вопрос

Такое решении было принято 15 марта 2018 года градостроительно-земельной комиссией города Москвы (ГЗК), возглавляемой мэром Сергеем Собяниным.

ГЗК одобрила использование под реновацию жилого фонда части комплексной застройки микрорайонов №1 и №2 района Левобережный (САО).

Отмечается, что часть домов комплексной жилой застройки уже сданы в эксплуатацию, часть находятся на стадии строительства.

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Таким образом, в программу реновации включены семь многоквартирных домов — это корпуса 21−22, 23−27 по адресу Левобережный, микрорайон 2Д.

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев уточнил, под программу реновации будет выделено порядка 65 тыс. кв. метров недвижимости.

Отделка квартир будет производиться за счет средств фонда реновации.

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Как сообщало ИА REGNUM, заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. заявил, что власти Москвы пока не планирует разрабатывать льготную ипотеку по программе реновации.

По его словам, такое решение связано с ситуацией в экономике. Ставки Центробанка РФ из года в год падают, а количество ипотечных кредитов увеличивается, поэтому льготная ипотека не разрабатывается, пояснил Хуснуллин.

Напомним, в Москве с 26 февраля 2018 года начались первые переселения по так называемой программе реновации. «Первопроходцами» стали жители района Северное Измайлово — их новый дом, ранее предназначавшийся для очередников Москвы, находится по адресу 5-я Парковая, 62Б.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 млн кв. метров.

К 2032 году В Москве планируется переселить в новые квартиры около 1 миллиона человек.

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