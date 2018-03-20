Ереван, 20 марта, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Председатель инициативы «Учредительный парламент» Жирайр Сефилян приговорен к десяти с половиной годам лишения свободы.

Photolure Жирайр Сефилян в зале суда

20 марта судья суда общей юрисдикции ереванского района Шенгавит Татевик Григорян огласила приговор. Решением суда Геворг Сафарян приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Нерсес Погосян проведет в тюрьме три с половиной года, Галуст Григорян — три года, Грайр Топчян — три года, Сасуник Киракосян — три с половиной года, Ованнес Петросян — два года. Ованнес Петросян единственный из осуждённых, давший показания против Сефиляна и уже через два месяца выйдет на свободу.

По мнению следствия и суда Жирайр Сефилян с группой лиц планировал посредством вооруженных группировок вооруженный захват зданий, строений, средств коммуникации и связи, в том числе и телебашню Еревана, для чего он организовал незаконное приобретение, хранение и перемещение группой лиц оружия и боеприпасов. Жирайр Сефилян был арестован 20 июня 2016 года.

О преступных умыслах Сефиляна правоохранительные органы узнали совершенно случайно, когда прибывшие на место ДТП в городе Ереване полицейские обнаружили в автомобиле одного из участников происшествия два автомата АК-74 со 120 патронами.

После выяснилось, что в частности с помощью этого оружия Сефилян якобы планировал захват зданий.

В ходе судебного разбирательства, по мнению практически всех наблюдателей, не было представлено доказательств вины осужденных. Политологи и правозащитники в свою очередь утверждают, что Сефилян преследуется властями Армении по политическим мотивам. Есть мнение, что изолировав Сефиляна и его сторонников президент Армении Серж Саргсян готовит почву для неких уступок по Карабаху. Герой карабахской войны, командир отдельного батальона «Шуши» Жирайр Сефилян считается одним из ярых противников каких-либо уступок Азербайджану.

Защита осужденных уже заявила, что планирует обжаловать приговор, в то же время не надеясь на армянскую судебную систему.