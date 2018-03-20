Москва, 20 марта, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании производства и оборота биоэтанола, используемого в качестве топлива, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Вводится понятие «биоэтанол», под которым понимается денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и (или) непищевого сырья растительного происхождения, денатурация которого осуществляется с соблюдением требований, установленных федеральным законом №171-ФЗ, и содержащий не более 1% воды.

Определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставок биоэтанола. Кроме того, предусматриваются специальные требования для оснащения оборудования, используемого для производства биоэтанола, средствами автоматического измерения и учета концентрации денатурирующих веществ.

Законопроектом вводится запрет на производство предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья. «Это обусловлено необходимостью исключения возможности использования биоэтанола, полученного из пищевого сырья, в качестве суррогата алкогольной продукции», — отмечают авторы.

В связи с необходимостью оснащения основного технологического оборудования автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в потоке денатурированного биоэтанола законопроектом предусмотрено вступление его в силу по истечении одного года после его официального опубликования.