Москва, 20 марта, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Вслед за инаугурацией выбранного президентом России Владимира Путина последует его общение с народом страны в ходе «Прямой линии». Об этом пишут 20 марта «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что очередная «Прямая линия» состоится после того, как избранный глава государства официально вступит в должность.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что точная дата инаугурации Владимира Путина пока неизвестна.

Добавим, «Прямая линия с Владимиром Путиным» — традиционное публичное мероприятие, в ходе которого российский лидер отвечает на вопросы граждан страны, экспертов, политологов, деятелей культуры, представителей прессы и других заинтересованных лиц.

При этом вопросы граждан поступают в различных форматах — как в ходе прямых включений из регионов страны, так и из зала, по телефону, через социальные сети и видеообращения. «Прямая линия» проводилась и в 2008—2011 годах, когда действующий президент занимал должность главы правительства России, однако в эти четыре года мероприятие называлось «Разговор с Владимиром Путиным».

Отметим также, по словам самого Путина, «прямая линия» является «мощным социологическим опросом, позволяющим руководству страны донести свою позицию и оценку».

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