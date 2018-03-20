Вашингтон, 20 марта, 2018, 10:41 — ИА Регнум. США и Южная Корея с 1 апреля текущего года возобновят совместные военные учения, приостановленные на время зимней Олимпиады. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му договорились о возобновлении ежегодных совместных военных учений, в том числе таких, как Foal Eagle и Key Resolve, ранее приостановленных в связи с проведением Олимпийских игр, — говорится в сообщении военного ведомства. — Учения, как ожидается, возобновятся 1 апреля 2018 г.».

Отмечается, что командование Организации Объединенных Наций (ООН) уведомило Корейскую народную армию о графике проведения военных учений, а также об их «оборонительном характере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая 2018 года. Дата и место встречи пока не называются. Основной целью Вашингтона в отношении Пхеньяна является денуклеаризация корейского полуострова.

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