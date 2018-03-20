Москва, 20 марта, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Входящее в «Росатом» предприятие АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (ОХТЗ АО «ВНИИХТ») планирует заняться переработкой компонентов электронных плат. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

Электронная плата

При изучении документов, опубликованных 16 марта в разделе закупок, выясняется, что предприятием планируется приобретение «технологической линии для переработки компонентов электронных плат на территории ОХТЗ АО «ВНИИХТ».

Согласно конкурсной документации, линия должна будет обеспечивать непрерывную переработку 50 кг сырья в час. Смонтировать оборудование требуется до конца февраля 2019 года, максимальная цена закупки определена в 26,47 млн рублей.

Следует отметить, что электронные платы являются «начинкой» всех современных электрических устройств — от самолётного двигателя до «умных» часов на руке у «продвинутого» хипстера.

Поскольку платы содержат одновременно и драгоценные металлы, и токсичные соединения, для их переработки и выделения концентратов драгметаллов требуется особое оборудование.

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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что госкорпорация «Росатом» в лице своего НИИ химических технологий собирается заняться утилизацией серьёзных объемов отработавших своё электронный устройств.