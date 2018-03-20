Хабаровск, 20 марта, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Ни разу не бывавший на Дальнем Востоке экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин набрал в макрорегионе намного больше голосов, чем в остальной России. С чем это связано и почему так много жителей ДФО отдали ему свои голоса — разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Свободный порт Ванино: «Уедем на юг России и будем гордиться страной»

Свободный порт Ванино в Хабаровском крае показал самый большой процент голосов за мало кому известного кандидата — Павла Грудинина. Правда, явка на выборы в обычно вяло голосующем порто-франко была в этот раз высокой — 62,93%. На президентских выборах 2012 года явка была куда ниже — 52,03%.

В 2012 году за Владимира Путина отдали свои голоса 54,44% избирателей Ванинского района. 18 марта 2018 года количество сторонников действующего президента, особенно учитывая выросшую явку, увеличилось — за него проголосовали 60,05% жителей с правом избирательного голоса.

На самом деле, исходя из разговора с избирателями в день выборов, корреспондент ИА REGNUM убедился, что дело не в бурном развитии территории, как следовало бы ожидать.

«Мы проголосовали за Владимира Путина. Долго обсуждали, была мысль голосовать за Павла Грудинина. Но в последний момент все же решили отдать свои голоса за действующего президента. Президент, он ведь для всей страны, не только для Дальнего Востока. А мы уезжаем на юг России. Уже были предварительно, дважды, в первый раз поехали в отпуск, понравилось очень. Там люди реально гордятся и своей страной, и тем, что делает президент. Вот и мы уедем туда и тоже будем гордиться. А здесь, на Дальнем Востоке, развития, хотя бы сопоставимого с тем, что мы увидели там, не будет еще очень много лет. Я экономист по образованию, много езжу в командировки по Дальнему Востоку, вижу, как живут в других регионах, слежу за новостями о развитии ДФО. Я прекрасно понимаю, что нормальной жизни здесь не будет еще очень долго. Жаль, конечно, но жизнь одна. Мы хотим, чтобы наши дети росли в нормальных условиях», — поделилась мнением Татьяна, мать двоих маленьких детей.

Супругу поддержал и отец семейства:

«Мы дважды ездили в Краснодар. Всё очень подробно выясняли, считали. Получается, что зарабатывать мы там будем даже больше, с работой тоже всё неплохо получается. Здесь квартиру продаем, почти за такую же сумму покупаем там. Но учитывая, что там всё в разы дешевле, мы даже откладывать сможем! Здесь же мы работаем только на еду и коммунальные платежи. Последней каплей, побудившей принять решение об отъезде, стала новость об очередном повышении тарифов ЖКХ. Они и так здесь сумасшедшие! У нас за трёхкомнантную квартиру, небольшую, практически 10 тыс. рублей в месяц уходит на оплату всех услуг! Куда еще повышать?! А повышать будут, соответственно, ещё сильней вырастут цены на продукты, на услуги, на лекарства и всё остальное. А зарплаты здесь … сами знаете. Мы были поражены — на Кубани люди зарабатывают больше, чем на Крайнем Севере! Дожили. Я ничего не имею против Путина, уважаю его, серьёзно. У нашей страны такого президента никогда не было. За один Крым ему памятник при жизни поставить надо. Но вот те, кто отвечает за развитие Дальнего Востока, они же просто его подставляют! Неужели он этого не видит? Вы посмотрите телевизор — главные телеканалы каждый день рассказывают, как развивается Дальний Восток! Рассказывают о том, как востребованы эти гектары. Как сюда едут люди. Но ведь это же — ложь! Мы решение приняли. Будем жить на Кубани, ездить в отпуск в Крым, вообще — жить будем, как люди».

Пенсионер:

«Я голосовал за Грудинина. Не за КПРФ, а именно за Грудинина. Мне кажется, что такой человек очень нужен сейчас, особенно Дальнему Востоку — деловой, не болтун, понимающий, что такое развитие, производство. Понимаю, что сейчас ему не победить. Но очень хочу, чтобы за него проголосовало много людей, чтобы власть увидела, что очень многие не согласны с тем, что у нас здесь происходит. Посмотрите, развития-то нет никакого, люди уезжают, молодежь уезжает. У меня внук уехал, дочь с зятем на чемоданах сидят. А мне как — одному? Не нравится мне то, что у нас тут происходит. Одна болтовня про развитие Дальнего Востока, а дел нет!» — поддержал разговор ванинский пенсионер.

Многие избиратели из числа тех, кто отдал свои голоса за Владимира Путина, очень высоко ценят его успехи на международной арене, воссоединение Крыма с Россией, укрепление обороноспособности нашей страны — обо всём этом люди говорили очень искренне. Примечательно, что даже те, кто отдал голоса в пользу Павла Грудинина, о Крыме и обороноспособности и успехах Путина на этом поприще говорили с большим уважением. Тем не менее большинство избирателей были едины в одном: жизнь на Дальнем Востоке ухудшается, с этим необходимо что-то делать.

За Павла Грудинина в свободном порту Ванино проголосовали 23,03% избирателей — почти четверть от общего числа проголосовавших. И это, скорее, форма протеста против происходящего в родном краю, нежели серьёзная вера в то, что новичок Грудинин сможет стать главой государства.

Были и такие, кто говорил, что голосовал за действующего президента потому, что не хочет никаких перемен, боится их.

«Не факт, что перемены будут к лучшему, а если наоборот? Сейчас и так — край, не дай бог, если будет хуже, тогда вообще всё рухнет», — поделился опасениями один из избирателей.

Свободный порт Ванино в смысле изучения прошедших выборов интересен тем, что более десяти лет здесь у руля района и районного центра стояли представители КПРФ. Ничего хорошего жители порто-франко об этом времени не говорят — всю работу руководители-коммунисты фактически провалили. Тем не менее почти четверть избирателей проголосовали за Грудинина.

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Такая же или примерно такая картина — в остальных муниципалитетах Хабаровского края, да и других субъектах ДФО. О протестном голосовании говорит и количество испорченных бюллетеней — в Хабаровском крае их насчитали почти 11 тыс, в Приморье — почти 15 тыс.

Почему на Дальнем Востоке так активно голосовали за Павла Грудинина, который в ДФО никогда не был?

«Вся беда, как мне представляется, в чисто психологической усталости населения. Программа развития Дальнего Востока уже идет достаточно давно, обещано много, денег вроде заброшено много, но пока мы не видим ни денег, ни результатов. То есть это то, что называется «лаг ожиданий» — через пять лет уже начинается реакция на невыполненные обещания», — сказал в интервью ТАСС доктор политических наук, профессор ТОГУ Илдус Ярулин.

По мнению эксперта, в пользу Грудинина сыграло и то, что большинство людей увидели в нем прежде всего предпринимателя. А это именно то, чего так не хватает сейчас Дальнему Востоку.

Скажутся ли итоги голосования на судьбе главного федерального ведомства, отвечающего за развитие Дальнего Востока — Минвостокразвития? Будет ли оно переведено на Дальний Восток и нужно ли оно вообще? Ведь, по большому счету, именно это ведомство ответственно за протестные настроения дальневосточников, за массовое бегство населения из ДФО и за то, что люди уже разуверились в том, что регион ждет хоть какое-то развитие?

Кандидат экономических наук, руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривилевич не видит большого смысла в существовании такой структуры:

«Зачем? Любой чиновник снижает шансы на успех мероприятия в разы. Чем больше чиновников, тем меньше этих шансов», — убежден экономист.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 27,25% избирателей отдали свои голоса Павлу Грудинину. По мнению политолога Константина Калачева, якутяне таким образом «нашли способ показать Москве фигу из кармана»:

«Многие саха, да и русские якутяне задают вопрос: у нас есть алмазы, нефть, уголь и газ. Почему же мы не самые богатые? Особенности отношений федерального центра и регионов, межбюджетных отношений многим неведомы. Зато есть ощущение несправедливости. Головные офисы работающих в Якутии компаний расположены в Москве, налоги они платят там. И есть у людей вера в то, что надо просто «достать фигу из кармана и показать ее Москве. И Москва всё поймет. Отсюда и вера в то, что голосование за Грудинина — способ выразить протест и первый шаг к будущему процветанию», — сказал Калачев.

По мнению политолога, якутяне придумали своего, якутского Грудинина — за него и проголосовали:

«Вотсап победил телевизор. Вотсапу верят, телевизору нет», — сказал эксперт.

Дальневостоточники всё меньше и меньше верят в развитие своего многострадального региона. Этого уже не может скрыть даже официальная статистика: в 2017 году миграционный убыток в ДФО составил 17,4 тыс. человек. По прогнозу Росстата, в 2018 году бегство из региона усилится и достигнет 30 тыс. человек.

Согласно опросу, проведенному ИА REGNUM, большинство жителей России хорошо информированы о программе «Дальневосточный гектар», однако не имеют намерений переезжать в ДФО за куском земли. Опрос проводился в течение месяца, участие в нём приняли 34 794 тыс. человек.

При росте макроэкономических показателей в ДФО стремительно снижается уровень жизни. Население региона наращивает долги за услуги ЖКХ и плохие долги по кредитам. Что делает власть? Власть повышает тарифы и усиливает репрессии в отношении должников. Население, понимая, что не выживет в таких условиях — бежит на юг и запад РФ.

С развитием Дальнего Востока всегда какая-то несуразица. Впрочем, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев выразился точнее, говоря о срыве программы по строительству и реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке — «саботаж».

Не прошло и двух суток после выборов, как российский премьер Дмитрий Медведев выступил с заявлением:

«Отставание в развитии на Дальнем Востоке сохраняется».

Медведев отметил, что социально-экономические показатели в ДФО ниже, чем в других регионах.

Дальневосточники пожали плечами:

«Мы знаем. И что?».

В ходе телемоста, прошедшего на базе МГУ им. Ломоносова (Москва), Дальневосточного института управления РАНХиГС (Хабаровск и ДВФУ (Владивосток) ученые пришли к выводу, что попытки федерального правительства остановить массовый отток населения из ДФО провалились:

«Эти планы носят абстрактный характер, оторваны от реальных запросов хозяйствующих субъектов, слабо состыкованы с программами социального развития и вряд ли будут реализованы», — считают ученые.

По мнению координатора проекта гранта президента России «Центр комплексной поддержки миграционных процессов» Сергея Пушкарева, ситуация еще более опасна тем, что на Дальнем Востоке происходит неравноценная замена коренного населения на мигрантов из стран Центральной Азии:

«Мигранты проделывают путь через много государств и других регионов России. Самых перспективных забирает Казахстан, потом Москва, Санкт-Петербург, Сибирь. И только те, которые нигде на этом долгом пути не пригодились, попадают к нам. Зачем нам такие мигранты? Они ничего не дадут региону, кроме проблем», — убежден эксперт.

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