Пермь, 20 марта, 2018, 10:42 — ИА Регнум. В Пермском крае растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ. Регион в стадии эпидемии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном Управлении Роспотребнадзора, с 12 по 18 марта было зафиксировано 26 987 случаев ОРВИ и гриппа. Рост по сравнению с прошлой неделей (5−11 марта) составил 17,8%. Уровень заболеваемости соответствует эпидемическому порогу.

(сс) CWitte Медицина

В связи с эпидобстановкой растёт число госпитализированных. Из-за плотного потока возникает дефицит мест в палатах. В соцсети опубликовано фото, которое вызвало противоречивые и эмоциональные комментарии. На снимке изображён ребёнок, стоящий спиной к стене в коридоре больницы возле кушетки.

«Вот так вот, нас положили в больницу на Баумана, на сквозняке, с фонарем в самые глаза, на кушетку доисторических времен без намека на матрас у холодной бетонной стены…», — оставил запись автор.

«Ужас», — отметил один комментатор.

Следом посыпались эмоциональные отклики. Кто-то советует жаловаться в прокуратуру и страховую компанию, другие — отстаивать ординаторскую, если нет мест в палатах. Ряд пользователей пытались успокоить автора фото, мол, заболеваемость высокая, пациентов много, надо подождать, освободится место в палате и переведут.

«Браво автору! Больше жалоб — меньше врачей, меньше мест в больничках и хуже лекарства… так держать», — отметил один пользователь (орфография и пунктуация сохранены).

Второй в свою очередь заметил:

«У нас что одна больница на весь город? А вот детям из персонала сразу бы место нашлось. Бардак» (орфография и пунктуация сохранены).

«Лежали в этой больнице много раз. Место освободится и перейдёте. А врачи там очень хороши», — выразил своё мнение ещё один пользователь (орфография и пунктуация сохранены).

«Так мест сейчас нет в больницах. Мы так болели и не поехали никуда, нам сразу сказали, что мест нет и будете в коридоре. Такая перспектива не устроила и мы дома остались. Автор, можно подумать персоналу нравится, что вы в коридорах. По их мнению, лучше бы вообще отделение пустовало», — оставлена очередная запись в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Между тем, появился официальный комментарий по ситуации, которая сложилась в больнице. Как сообщают местные СМИ, главный врач лечебного учреждения Дмитрий Антонов признал факт того, что ребёнка действительно разместили в коридоре 19 марта, так как в педиатрическом отделении не было свободных мест.

«В городе эпидемия гриппа и ОРВИ. В больнице наплыв пациентов, поэтому в отделении не хватает мест. Сейчас этот вопрос мы отслеживаем ежечасно», — сказал он.

Стоит отметить, что это не единичный случай, когда в соцсетях жалуются на приём пациентов в больницах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лысьвенской больнице мужчину разместили в коридоре кардиологического отделения, где соорудили кровать из стульев. Один из пациентов выложил фото в соцсети, что вызвало большой резонанс и оперативную реакцию медиков. Сразу нашлась кровать, которую втиснули в четырёхместную палату, чем вызвали очередное возмущение. Минздрав Пермского края привлек к дисциплинарному взысканию главного врача Лысьвенской больницы.