Ярославль, 20 марта, 2018, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославле начато общественное обсуждение строительства нового здания областного суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте объектов культурного наследия Ярославской области.

Wikimedia.org Здание присутственных мест в Ярославле

На сайте ведомства выложен акт государственной историко-культурной экспертизы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реконструкции комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда.

На Советской площади до 2020 года Управление судебного департамента в Ярославской области должно провести ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Здания Присутственных мест и Губернского правления» и приспособить его для современного использования. Кроме этого Управление построит новое здание во дворе памятника культуры.

«Оба здания будут примерно равны по площади и их площадь составит около 16 тыс. квадратных метров. Соединятся оба здания подземным переходом. В новом здании будет три надземных и один подземный этаж», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника Управления судебного департамента в Ярославской области Валентина Тарусина.

Проект будет реализован за 1 миллиард 44 миллиона рублей из федерального бюджета. Государственная историко-культурной экспертиза утверждает, что строительство нового здания не повредит памятникам культуры, расположенным поблизости — бывшему зданию Присутственных мест и Губернского правления и усадьбе Полушкина.

«Архитектурный облик нового корпуса Ярославского областного суда подчинен облику исторического здания присутственных мест, пристройкой к которому он фактически и является» — говорится в акте государственной историко — культурной экспертизы, выложенной на сайте департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

В ходе реставрации и строительства планируется восстановить руинированное здание флигеля усадьбы Полушкина, которое примыкает к зданию Присутственных мест. Проектно-сметная документация сейчас проходит проверку, и дата начала работ еще не утверждена.