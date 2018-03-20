Москва, 20 марта, 2018, 10:23 — ИА Регнум. В январе и феврале 2018 года в России было произведено 238 тыс. легковых автомобилей, что на 27,5% больше, чем за два первых месяца 2017-го, об этом 20 марта сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

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Аналитики сообщают, что феврале 2018-го с конвейеров автомобильных предприятий, расположенных в нашей стране, сошло 125 тыс. легковых машин. По сравнению с февралем 2017-го производство выросло на 23,7%.

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Что касается грузовых машин, то за первые два месяца 2018 года в России их было произведено 17,1 тыс. ед., это на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

В феврале 2018 года российские заводы выпустили 11,9 тыс. грузовиков, по сравнению с 2017-м годом их производство выросло на 6,3%.

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Издание также напоминает, что в феврале 2018-го в России начали производить несколько новых легковых автомобилей. В частности, производственная площадка Volkswagen в Нижнем Новгороде начала выпускать Skoda Kodiaq.

Завод «Мазда Соллерс» начал выпускать модель CX-9, а на предприятии «Ставрополь-Авто» стартовало производство китайского внедорожника DW Hower H5.