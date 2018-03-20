Иркутск, 20 марта, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Иркутская область на президентских выборах показала наихудший по Сибири результат по явке. И всё-же политолог Сергей Ильин удивлён тем обстоятельством, что в Иркутске на избирательные участки пришли более половины горожан. Комментируя итоги ircity.ru, он признался:

Цитата с камеры видеонаблюдения за ходом голосования Выборы президента РФ-2018

«Мы же как обычно говорим? Иркутская область ниже, чем все, а Иркутск ещё ниже. Под этим «ещё ниже» мы подразумеваем меньше половины, а тут я смотрю по районным комиссиям, будет выше. Это всё-таки микро, но сюрприз».

Между тем, политолог Сергей Шмидт полагает, что явка чуть выше 50% — ожидаемый результат для Иркутской области.

«Я полностью удовлетворён результатами, явка нормальная для Иркутской области. Будет борьба за интерпретацию этой итоговой суммы, поскольку она существенно превысила явку во втором туре губернаторских выборов в 2015 году (37,2%), когда здесь состоялись самые, наверно, мотивированные и эмоциональные выборы», — отметил он.

Последнее место Приангарья в сравнении с другими регионами, по мнению политолога, обычный результат:

«Это наша политическая культура, политическая традиция».

Напомним, в марте 2018 года итоговая явка в Иркутской области составила 55−56%, что сопоставимо с результатами президентских выборов 2012 года: 55,67% и 56,03% соответственно. На предыдущих выборах за Путина Приангарье отдало 55,45%, а в 2018 году — 73,06%. В числе аутсайдеров по явке, кроме Иркутской области, — Карелия (51,26%) и Тверская область (51,68%).