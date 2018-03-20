Москва, 20 марта, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Котировки на стоимости нефти уже не один день двигаются не только от экономических, но и политических новостей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

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«Сразу из нескольких источников поступили глобальные отчеты. Большое впечатление произвело исследование МЭА, рост количества буровых и запасов в США, а также отставка Тиллерсона и возможное продолжение стратегии развития ядерных технологий Ираном в ответ на очередной разрыв отношений с США», — пояснил эксперт.

Спекулятивный подъем может продолжиться на этой неделе, так как нижний уровень коридора на 66 долларов остался позади.

«Главным итогом прошлой недели следует считать выход политических факторов на первый план и общую согласованную истерию в СМИ в отношении России.

Постепенное снижение внешнеполитического давления после выборов в России на этой неделе и хорошие новости от публикации отчетности нефтедобывающих компаний России будут толкать котировки дальше вверх», — пояснил Ширяев.

«Роснефть», несомненно, смогла удивить инвесторов 19 марта, показав прирост на 27,6%, чего эта компания не добивалась ни разу. Помогли зарубежные проекты и выплаты по контрактам за предыдущие поставки, а также агрессивная политика на рынке в 2017 году.

«20 марта день окажется под влиянием новостей предыдущих дней, и техническая коррекция будет маловероятна, спекулятивный капитал еще не отыграл их и сегодня продолжит наращивать позиции», — считает эксперт.

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