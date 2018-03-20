Африн, Сирия, 20 марта, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Уроженка Восточного Сассекса Анна Кэмпбелл погибла в результате попадания ракеты в автомобиль, на котором передвигалось ее подразделение. Британские СМИ распространили информацию об этом со ссылкой на сообщение женского подразделения Отрядов народной самообороны курдов (YPJ).

Alexas_Fotos Сирия в огне

Анна Кэмпбелл приняла решение присоединиться к курдским вооруженным отрядам в мае 2017 года. Ее отец не предпринял попыток отговорить ее, поскольку знал, что это не принесет результата.

Она прошла военную подготовку в Западном Курдистане, где получила прозвище Хелин Керекокс. Кэмпбелл приняла участия в боях в районе Дир аз-Зура, освобождая этот участок от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С началом операции вооруженных сил Турции «Оливковая ветвь» против курдов на севере Сирии 20 января 2018 года девушка попросила командование отправить ее в горячую точку. Источники в YPJ уточняют, что Кэмпбелл погибла 16 марта, в период острой фазы военных действий.

Всего за годы войны в Сирии погибли восемь британских граждан, воевавших на стороне курдов. Напомним, 18 марта турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил о взятии Африна силами турецких солдат и сирийской оппозиции.