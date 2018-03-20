Лос-Анджелес, США, 20 марта, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Учёные из Калифорнийского университета (США) пришли к выводу, что в создании условий для образования воды на Марсе значительную роль сыграла вулканическая активность. Об этом сообщается в журнале Nature.

Nasa Марс

Исследователи отмечают, что древний океан сформировался на Марсе около 3,7 млрд лет назад. Этому способствовали извержения вулканов, которые сопровождались выделением газов, что изменило атмосферу планеты.

По мнению учёных, береговая линия океана образовалась незадолго до формирования вулканического нагорья Тарсис.

Кроме того, утверждается, что вулканическая активность Тарсиса повлияла на геологию, круговорот воды и климат раннего Марса.

Учёные подсчитали, что за 3,7 млрд лет Марс потерял такое количество воды, что её хватило бы на то, чтобы покрыть всю поверхность планеты на 140 метров.

По предположениям учёных, часть воды могла не испариться в космос, а быть скрытой на глубине в недрах Марса.

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