Москва, 20 марта, 2018, 09:39 — ИА Регнум. В России около 60% учителей не устраивает их заработная плата. Таковы данные исследования, проведенного сотрудниками Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко отметила, хотя около 60% учителей недовольны своей зарплатой, это меньше, чем в прошлые годы. В 2016 году таких преподавателей было больше 65%.

Больше всего зарплатой удовлетворены учителя в небольших городах России — около 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего — преподаватели в селах (40%).

В 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда. Так, если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м — 25%.

По данным Минобрнауки, средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. руб. в 2017 году.

24% педагогов считают, что молодым специалистам нет смысла идти работать в школу, столько так считали в 2016 году, и на 4% больше, чем в 2015 году.

Более зрелые преподаватели считают, что чаще всего молодых специалистов притягивает стабильная занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии (35%). Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 14%.

Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главная причина, которая влечет их в школу, — интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на третьем — стабильность (26%).

При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным фактором заработную плату, — с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году.

Больше половины педагогов устраивает уровень общения со всеми, кроме родителей: 54% довольны общением со своими учениками, 65% — с администрацией, 68,5% — с коллегами. Только 38% учителей сообщили о хороших отношениях с родителями школьников.

55% российских учителей назвали свою профессию уважаемой. Полностью не согласны с этим 9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не уважаема в обществе.

В пресс-службе Министерства образования и науки России заявили, что изучат результаты мониторинга РАНХиГС.

В опросах приняли участие 900 учителей — 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 300 из региональных столиц. Опрошенные живут и работают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Ольга Васильева заявила, что в России средняя зарплата преподавателей вузов в 2017 году по сравнению с 2016 годом возросла на 8,7 тыс. рублей.

По ее словам, средняя зарплата учителей в общем образовании увеличилась на 1,6 тыс. рублей.

Напомним, согласно майским указам президента РФ Владимира Путина, зарплата профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников в 2018 году должна по отношению к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе составить не менее 200%.

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