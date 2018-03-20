Бишкек, 20 марта, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В Киргизии в летно-тактических учениях приняли участие экипажи штурмовиков Су-25СМ российской авиабазы Кант. Об этом сообщается на сайте Минобороны Российской Федерации.

Mil.ru Летчик Су-25

«Экипажи штурмовиков Су-25СМ российской авиабазы Кант ракетными ударами перекрыли маршруты движения условных бандгрупп на летно-тактическом учении в Киргизии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи российских штурмовиков для решения задачи применили управляемые и неуправляемые ракеты класса «воздух — поверхность».

«В полетах на применение авиационных средств поражения приняли участие три звена штурмовиков», — говорится в сообщении.

Напомним, авиабаза Кант входит в состав Центрального военного округа и обеспечивает безопасность воздушного пространства стран ОДКБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября 2017 г. премьер-министр Киргизии Сапар Исаков в ходе своего визита в Москву заявил, что ведутся переговоры о создании еще одной авиабазы РФ на юге Киргизии.

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