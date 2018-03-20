Владивосток, 20 марта, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырех человек на пожаре во Владивостоке, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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«В ночь на 20 марта в ходе тушения пожара в жилом доме на улице Розничная во Владивостоке обнаружены тела четырех граждан — двух мужчин и двух женщин», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливается причина пожара, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Все обстоятельства происшествия выясняются.

По словам работавшего в приюте волонтера, трое из четырех погибших в огне людей были прикованы к постели. Четвертый погибший до последнего вытаскивал людей из горящего дома. Всего в доме, по его словам, проживали 18 человек.