Москва, 20 марта, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Отношения между США и Саудовской Аравией ухудшились не из-за действий Москвы, а из-за политики Вашингтона. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

По его словам, официальный Вашингтон винит Российскую Федерацию в ухудшении их отношений с Саудовской Аравией, хотя искать причину этого властям США нужно, прежде всего, в своей стране.

«Всему миру известно, что черная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США», — написал сенатор.

По его словам, если Вашингтон во всем видит причастность Москвы, значит, дела США на Ближнем Востоке «совсем плохи».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома США сообщил, что в Вашингтоне обвиняют Москву в ухудшении отношений между США и Саудовской Аравией.

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