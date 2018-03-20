Сакраменто, США, 20 марта, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния состоялась церемония прощания с серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном. Его останки были кремированы, передает телеканал KGET-TV.

Чарльз Мэнсон, 2009 год

Гражданская панихида прошла 17 марта в похоронном зале города Портервиль, однако официальное сообщение на этот счет было сделано позднее. По словам проводившего церемонию пастора Марка Питчера, проститься с Мэнсоном пришли 20−25 человек, включая друзей и родственников.

Тело Мэнсона ранее получил по решению суда его внук Джейсон Фримен. Родственники снимали церемонию на видео. После кремации прах развеяли, место, где это произошло, сохраняется в тайне.

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Как сообщало ИА REGNUM, Чарльз Мэнсон, признанный виновным в убийстве нескольких человек, умер 19 ноября 2017 года в возрасте 83 лет в госпитале Бэйкерсфилда (Калифорния), куда его доставили из тюрьмы. Мэнсон отбывал пожизненное заключение.

После кончины Мэнсона несколько человек заявили, что намерены получить его тело. В их числе был внук преступника и мужчина, утверждавший, что дружил с заключенным по переписке. Коллизия возникла и в отношении места, где должно было храниться тело.

В 1969 году жертвами Мэнсона и его сообщников — членов коммуны «Семья» — стала жена режиссера Романа Полански актриса Шэрон Тэйт и ее знакомые. Кроме того, Мэнсона признали виновным в ряде других убийств. Итогом длительного судебного процесса стал смертный приговор, который в 1972 году был заменен пожизненным лишением свободы.

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