Пермь, 20 марта, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечен весомый рост явки на президентских выборах. По сравнению с показателем явки на предыдущих выборах (март 2012 года) рост составил 11,4%. Эксперты особо обратили внимание на активность электората в промышленных районах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате Прикамья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников отметил, что Пермский края вошёл в топ-15 регионов России по максимальному росту явки.

«Такая активность на выборах является показателем новой электоральной реальности, в который живет Пермский край. Факторов у этого много, я назову два основных: участие в общественно-политической жизни региона молодых избирателей — это видно и по возрастному составу наблюдателей; выстроенная системная работа по информированию жителей региона на прошедших выборах», — сказал он.

Политический эксперт Юрий Исаев обратил внимание на ощутимый рост явки в промышленных районах Прикамья. По его мнению, это существенный показатель и положительная оценка проведённой масштабной информационной кампании. Наибольший прирост явки среди муниципальных образований зафиксирован в Коми-Пермяцком округе, городе Березники, Соликамском и Усольском районах.

Красильников сделал акцент на таком итоге выборов, как появление института общественных наблюдателей. По его словам, появление такого независимого общественного объединения — тренд в развитии всей страны. За выборами президента России в регионе следили 1894 общественных наблюдателя.

Кроме того, за ходом голосования следили и международные наблюдатели — более 15 человек. По словам члена избирательной комиссии Прикамья Антона Маклаева, иностранцы остались под впечатлением от организации выборного процесса в Пермском крае.

«У нас в Аргентине очень сложно организовать такой процесс, чтобы к людям выезжали на дом. Поэтому у нас это возможно только в экстренном случае, когда человек серьезно болен. В Аргентине можно проголосовать автоматически с помощью аппаратуры, либо по старинке с галочкой. Опыт будет использован в Аргентине. Очень удивил уровень организации процесса голосования в Прикамье, мы видим, что мы можем что-то перенять», — сказал международный эксперт из Аргентины Карлос Гастон.

На опыт работы с людьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья, обратил внимание и другой международный наблюдатель — представитель Монгольской народной партии Нинж Дэмбрэрэ. Он также сделал положительный вывод из наблюдений за ходом организации выборов в Пермском крае и готов поделиться им у себя на Родине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта в России выбрали президента. Явка на выборах президента России в Прикамье составила 66,51%, по сравнению с предыдущими президентскими выборами показатель вырос на 11,4%. Победу одержал Владимир Путин, набравший 76,35% голосов электората.

Из 1 млн 982 тыс. 962 прикамских избирателей, включённых в список, 993 тыс. 76 отдали свой голос за Владимира Путина на состоявшихся 18 марта президентских выборах, оставил запись на своей странице в Инстаграме председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. Этот показатель стал рекордным для региона. Лучшим результатом до этого были 953 тыс. голосов за Владимира Путина, отданные на выборах 2004 года.

Следом за Владимиром Путиным идет Павел Грудинин (КПРФ) — 10,55%, затем следуют Владимир Жириновский (ЛДПР) — 6,84%, Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 2,20%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,28%, Борис Титов (Партия роста) — 0,90%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,77%, Сергей Бабурин (РОС) — 0,73%.